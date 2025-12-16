NetCapital Aktie
WKN DE: A2QJAH / ISIN: US64113L1035
|
16.12.2025 02:47:18
Netcapital Inc. Q2 Loss Decreases
(RTTNews) - Netcapital Inc. (NCPL) revealed Loss for second quarter of -$2.13 million
The company's earnings came in at -$2.13 million, or -$0.44 per share. This compares with -$2.22 million, or -$2.34 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 70.6% to $0.05 million from $0.17 million last year.
Netcapital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$2.13 Mln. vs. -$2.22 Mln. last year. -EPS: -$0.44 vs. -$2.34 last year. -Revenue: $0.05 Mln vs. $0.17 Mln last year.
