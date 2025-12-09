NetCapital Aktie
WKN DE: A2QJAH / ISIN: US64113L1035
|
09.12.2025 18:34:21
Netcapital Stock Jumps 112% After Issuing Inducement Stock Grant
(RTTNews) - Netcapital Inc. (NCPL) is up 118.66 percent, rising $0.77 to $1.43 on Tuesday, after the company announced it granted a 1,000,000-share inducement restricted stock award to a new employee under its 2023 Omnibus Equity Incentive Plan.
Netcapital is currently trading at $1.40 compared with a previous close of $0.6589 on the Nasdaq. The stock opened at $1.0450 and has moved between $1.0400 and $1.9400 so far today, with volume surging to 229,835,997 shares.
The 52-week range is $0.6200 to $8.7500.
