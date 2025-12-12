|Millionenbetrug
|
12.12.2025 20:20:00
Netflix-Aktie steigt: US-Regisseur wird wegen Millionenbetrug an Netflix verurteilt
Eine Jury an einem Gericht in New York sah es als erwiesen an, dass der 48-Jährige die elf Millionen Dollar, die er zwischen 2018 und 2020 von Netflix für die Produktion einer Science-Fiction-Serie bekommen hatte, anstelle dessen zum Finanzhandel nutzte, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Er habe so die Möglichkeit der Produktion der Serie auch über die Corona-Pandemie hinweg aufrechterhalten wollen, verteidigte sich Rinsch, der unter anderem als Regisseur bei dem Film "47 Ronin" mit Keanu Reeves gearbeitet hatte. Die Anwälte von Netflix argumentierten jedoch dagegen: Rinsch habe nie auch nur eine Folge produziert. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe.
Die Netflix-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 1,76 Prozent höher bei 95,75 US-Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com,Netflix
