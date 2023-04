Netflix Aktienanalyse: Streaming-Pionier enttäuscht mit Ausblick und nachlassender Wachstumsdynamik





Netflix ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das 1997 gegründet wurde und sich auf die Bereitstellung von Streaming-Medien und Video-on-Demand-Diensten spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Gatos, Kalifornien, ist also ein typisches Start Up, das zur Gründerzeit von Google das Licht der Technologiewelt erblickte.





Netflix hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Anbieter von Streaming-Entertainment weltweit entwickelt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden heute eine große Auswahl an Filmen, Serien, Dokumentationen und anderen Formaten, die über das Internet gestreamt werden können. Dabei legt Netflix großen Wert auf die Qualität seiner Inhalte und produziert auch eigene Serien und Filme, die exklusiv auf der Plattform zu sehen sind.





Mit diesem Konzept, das ursprünglich aus dem DVD-Versand hervorging, ist Netflix inzwischen in über 190 Ländern aktiv und hat mehr als 230 Millionen Abonnenten weltweit. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovative Geschäftsstrategie, bei der es auf die Nutzung von Daten und Algorithmen setzt, um die Präferenzen der Nutzer besser zu verstehen und ihnen passgenaue Empfehlungen zu geben. Diese Innovationen erstrecken sich auch auf die unterschiedlichen Preismodelle. So ist bereits für 4,99 Euro eine werbefinanzierte Hybridversion erhältlich, die Zugang zu den Inhalten ermöglicht.





Neben dem Streaming von Filmen und Serien hat Netflix auch andere Geschäftsbereiche erschlossen, darunter die Produktion von Inhalten, die Distribution von Filmen und Serien auf DVD und Blu-ray und die Lizenzierung von Inhalten an andere Unternehmen. Es gibt hier teilweise Produkte, die auch bei anderen Streaminganbietern gelistet sind. Daraus entsteht natürlich eine Abhängigkeit und auch eine Verschärfung des Wettbewerbs, wenn gewohnte Inhalte für Nutzer:innen dann wieder zurückgezogen werden. Ein aktuelles Beispiel besprechen wir heute im Video und stellen weitere Preise und Konkurrenten kurz vor.





Netflix hat in den letzten Jahren eine Reihe von Auszeichnungen für seine Inhalte erhalten, darunter mehrere Emmys und Golden Globes. Das Unternehmen hat sich zu einem wichtigen Player in der Unterhaltungsbranche entwickelt und wird voraussichtlich auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Dies ist jedoch auch mit hohen Kosten verbunden, die sich negativ auf das Gewinnwachstum auswirken. In den jüngsten Quartalszahlen war dies ein Manko, neben der Rücknahme der Schätzungen für das nächste Quartal.





Wie reagierte die Aktie darauf und was sagen Analysten zu diesem Zahlenwerk? Dieser Inhalt erwartet Dich hier neben dem ausführlichen Blick auf das Chartbild.





Das Video zur Netflix Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Netflix das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



