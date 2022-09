Netflix veröffentlichte NFT-Kollektion zu Eigenproduktion: Diese Absicht steckte wohl dahinter

• Neun NFTs zu Love, Death & Robots• Minten erfolgte nach "Schnitzeljagd"• Einblick in Fernsehverhalten via NFTs?

Netflix-Serie "Love, Death & Robots" mit eigener NFT-Kollektion

Bereits am 20. Mai 2022 erschien die dritte Ausgabe der Netflix-Serie "Love, Death & Robots" auf dem Streamingdienst. Die Science-Fiction-Produktion setzt sich aus verschiedenen Kurzfilmen zusammen, die jeweils von unterschiedlichen Filmemachern auf der ganzen Welt produziert wurden. Gemeinsam haben die einzelnen Folgen, dass sich die Erzählungen jeweils in einer utopischen oder dystopischen Zukunftswelt, einem Alternativuniversum oder im Weltraum begeben. Um die dritte Runde der Kurzgeschichtensammlung gebührend zu feiern, hat Netflix nun eine NFT-Kollektion zur Serie auf den Marktplatz OpenSea gebracht.

Zugriff mittels "Schnitzeljagd"

Um sich für die neun Sammelobjekte, die jeweils eine Szene aus jeder der neuen Folgen zeigen, zu qualifizieren, mussten sich Fans der Serie auf eine virtuelle und eine tatsächliche "Schnitzeljagd" begeben, wie "Decrypt" berichtete. So habe der Streaming-Gigant QR-Codes auf Plakatwänden und in Social-Media-Beiträgen platziert, sogar in einigen Folgen der Sendung sollen die mit der Smartphone-Kamera scanbaren Codes zu finden sein. "Neun Love, Death + Robots QR-codierte Artworks sind in der digitalen und physischen Welt verstreut - sie können als NFTs geprägt oder per Rechtsklick auf die altmodische Art gespeichert werden", heißt es auf der Website des Projekts. "Jedes dieser speziellen, limitierten Bilder spiegelt die einzigartige Kombination aus visuellen Perspektiven und kreativen Geschichten aus Ausgabe 3 wider. Um sie alle zu sammeln, mussten die Fans wachsam sein." Insgesamt sollen 131.690 der Artworks als NFT auf einer Ethereum-Blockchain geprägt worden sein. Mittlerweile ist die Aktion aber beendet.

Vergleichsweise günstiger Sammelspaß

Wer leer ausgegangen ist, kann die NFTs aber immer noch auf OpenSea erstehen. Dort sind sie für Preise zwischen 0,0018 und 0,005 Ether zu haben - also für wenige US-Dollar. In Anbetracht der Tatsache, dass etwa Sammelbilder der beliebten NFT-Serie "Bored Ape Yacht Club" für ein Vielfaches dieser Preise den Besitzer wechseln, sind die Netflix-NFTs also ein Schnäppchen. Als finanzielle Vermögenswerte eignen sich die Sammelobjekte laut "nft now" aber nicht. Darum gehe es dem Portal zufolge aber auch gar nicht. Viel mehr habe es sich bei den Teilnehmern der Aktion einfach um Fans der Show gehandelt.

Genauere Ergebnisse als Einschaltquoten

Statt die neun Ausschnitte aus der Serie für hohe Preise zu verkaufen, habe Netflix das Projekt genutzt, um Erkenntnisse über die Community der Serie zu sammeln, wie "Quartz"-Redakteur Adario Strange vermutet. So könne Netflix von der Aktion profitieren, indem das Unternehmen die Beliebtheit der einzelnen Motive auswertet und damit ein Ranking der Episoden erstellt, die bei den Zuschauern besonders gut ankamen. Klassische Einschaltquoten bilden nämlich nur ab, wie oft eine Folge geschaut wurde, nicht aber, ob die Zuschauer diese auch für gut befanden. Dies lasse sich nft now zufolge ganz bequem über OpenSea ablesen. Dort ist nämlich zu sehen, wie viele Nutzer die jeweiligen Sammelobjekte in ihren Wallets lagern, wie oft die NFTs angeschaut wurden und wie oft sie auf der Plattform favorisiert wurden.

Aussicht auf weitere NFT-Serien?

Fans der Serie dürften sich außerdem über die Nachricht der Produzenten freuen, dass eine vierte Ausgabe der Kurzgeschichtenserie in Planung ist, wie am 12. August 2022 auf dem Twitter-Profil der Produktion bekanntgegeben wurde.

Volume IV is a GO. pic.twitter.com/jGNncpjnKl - Love, Death + Robots (@lovedeathrobots) August 12, 2022

In Anbetracht der Tatsache, dass Netflix in der Vergangenheit bereits der Serie "Stranger Things" eine NFT-Kollektion spendierte und für den Film "The Gray Man" eine Kooperation mit dem Metaverse Decentraland einging, dürfte die Möglichkeit bestehen, dass der Streaming-Gigant auch Love, Death & Robots weiterhin mit Kryptoinhalten versorgen wird.

Redaktion finanzen.at