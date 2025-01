FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Netflix nach vorgelegten Quartalszahlen von 650 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Streamingdienst habe extrem starke Abonnentenzahlen gemeldet, schrieb Analyst Bryan Kraft in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gleiche den Gegenwind durch Wechselkurse mehr als aus./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 03:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.