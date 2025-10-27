SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
|
27.10.2025 12:00:00
Netflix's Move From Screen to Shelf Could Be a Genius Diversification Play
Netflix (NASDAQ: NFLX) has come to dominate the video entertainment industry, with more than 300 million global subscribers.However, there's still room for growth and new opportunities for the company. It has long had ambitions of building more of a flywheel-style business model like Walt Disney, which has been able to capitalize on its popular movie franchises and monetize them through its theme parks, consumer products, and live entertainment.Netflix has experimented with this, selling some products from series like Stranger Things and experiences inspired by Bridgerton. But it now has its biggest opportunity ever to expand beyond video entertainment with KPop Demon Hunters, the viral children's animated movie. KPop Demon Hunters has become the most-watched movie ever on the Netflix platform, with 325 million views as of its earnings report. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SCREEN Holdings Co.,Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shsmehr Nachrichten
Analysen zu SCREEN Holdings Co.,Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.