Netweb Technologies India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Netweb Technologies India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 14,98 INR gegenüber 5,38 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Netweb Technologies India mit einem Umsatz von insgesamt 8,20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 172,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at