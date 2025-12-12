12.12.2025 12:43:38

Neue Abgabe auf Importe von Billigwaren in EU

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU erhöht im Kampf gegen unerwünschte Billigimporte die Importkosten. Die Mitgliedsstaaten verständigten sich darauf, dass jedes Paket mit einem Warenwert bis 150 Euro ab Juli 2026 mit einer Abgabe in Höhe von drei Euro belegt ist./rdz/DP/stw

