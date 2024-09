Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Covestro-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die jüngste Entwicklung der petrochemischen Spreads - also des Preisunterschiedes zwischen Rohmaterial und verkauftem Produkt - signalisiere durchaus ein wachsendes Risiko für einige Unternehmensziele in der Branche, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Covestro-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:04 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 55,30 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,31 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39 645 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 5,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2024 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.