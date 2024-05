Neue Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nahm in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Stellung zu einer möglichen Verfügung gegen US-Offshore-Windkraftprojekte, sollte Donald Trump erneut US-Präsident werden. Bereits freigegebene Projekte wären wohl nicht betroffen, betonte die Expertin. RWE sei in den USA ein Nachzügler und habe dort aktuell keine aktiven Projekte. Neue Ausschreibungen dürften die Auswirkungen möglicher Verzögerungen berücksichtigen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von RWE legte um 14:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 34,88 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 36,18 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1 075 902 Stück. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 12,7 Prozent nach unten. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

