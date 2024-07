Neue Satelliten für die Bundeswehr: Airbus erhält 2,1-Milliarden-Auftrag

Der Auftrag habe einen Wert von 2,1 Milliarden Euro und umfasse Satelliten und die dazugehörenden Bodenstationen, teilt der Luftfahrt- und Rüstungskonzern in München mit.

Die neuen Systeme sollen Airbus SE (ex EADS) zufolge mit größeren Datenübertragungsvolumen Schritt halten können und haben ein Gewicht von etwa sechs Tonnen. Zentrale Teile stammten aus Deutschland. Die Bundeswehr will die Telekommunikationssatelliten noch vor Ende des Jahrzehnts in Betrieb nehmen. Sie sollen laut Airbus über einen Zeitraum 15 Jahre betrieben werden.

MÜNCHEN (dpa-AFX)