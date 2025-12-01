ZEEKR Aktie
Neuer Konkurrent aus China: Geely startet mit E-Marke Zeekr in Deutschland
Luxusaffine Autofahrer können ab sofort eine weitere Marke wählen. Zeekr rechnet nach eigenen Angaben mit einem reißenden Absatz und verspricht acht Jahre Garantie für seine Batterie.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
