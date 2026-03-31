Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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31.03.2026 10:00:00
Neues Einstiegsmodell erweitert das Angebot des BMW iX3.
BMW präsentiert mit dem BMW iX3 40 die zweite Antriebsvariante des vollelektrischen Sports Activity Vehicle der Neuen Klasse. Sie verfügt über eine 235 kW/320 PS starke E-Maschine und Hinterradantrieb. Neben dem charaktervollen Erscheinungsbild teilt die neue Modellvariante die herausragenden technologischen Innovationen mit dem bereits vorgestellten BMW iX3 50 xDrive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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