Neues Feature: Diese Neuerungen gibt es bald bei Netflix

Netflix veröffentlicht nach einer sechsmonatigen Testphase in Großbritannien und Mexiko nun auch in vielen weiteren Ländern ein neues Feature. Die Übersicht des Serien- und Filmangebots soll dank einer neuen Top-10 Liste verbessert werden. Durch die neue Aufmachung der Plattform erhofft sich das Unternehmen, die Nutzer länger an das eigene Produkt zu binden.

Netflix implementiert Top-10

Der Streamingdienst Netflix gab vergangenen Montag bekannt, dass der Service eine neue Übersicht für Filme und Serien implementieren wird. Wie bereits im Vereinigten Königreich und Mexiko in den letzten sechs Monaten getestet, werden bald in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland und Österreich, die Kategorien Top-10 Filme und Top-10 Serien auf der Plattform zu finden sein.

Bisher wird Nutzern lediglich angezeigt, welche Serien beziehungsweise Filme aktuell besonders beliebt sind, aber ein Ranking ließ der Streamingdienst bislang missen. Hierdurch erhofft sich das Unternehmen, den Verbraucher länger an das eigene Produkt zu binden, um Überläufer an die Konkurrenz, Disney+ und Apple TV+, zu vermeiden.

Durch das neue Feature soll dem Netflix-Kunden das Entdecken von neuen Serien und Filmen erleichtert werden, wodurch der Nutzer sich im Umkehrschluss an Netflix gebunden fühlt. Zieht man in Betracht, dass Netflix über ein sehr großes Angebot an Filmen und Serien verfügt, ist diese Maßnahme auch beim Verbraucher ein willkommenes neues Feature.

Netflix unter Druck

Dieses Manöver könnte sich für Netflix als durchaus nützliche Maßnahme erweisen, denn die Konkurrenz auf dem Markt für Streamingdienstleister spitzt sich fortlaufend zu. Nach Apple und Disney steigt nun auch der amerikanische Telefunkanbieter AT&T mit dem WarnerMedia HBO Max kommenden Mai in den Markt ein, während mit Peacock von Comcast ein weiterer Konkurrent im Juli hinzukommt.

Dementsprechend gilt es für Netflix, die Bestandskunden so lange wie möglich auf der eigenen Plattform zu halten, um sie von der Konkurrenz abzukapseln. Eine verbesserte Übersicht könnte dabei signifikant unterstützen.

Die Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass Netflix den Markt noch immer dominiert, mit weltweit 8,76 Millionen neu abgeschlossenen Abonnements übertraf das Unternehmen sogar das eigens gesetzte Ziel. Davon wurden 8,33 Millionen Abonnenten außerhalb der USA generiert. Wohingegen auf dem heimischen US-Markt lediglich 420.000 neue Nutzer generiert werden konnten, was deutlich unter der gesetzten Marke von 600.000 liegt.

Der Grund liegt hier bei dem zunehmenden Wettbewerb, vor allem in den USA. Weshalb Netflix für das laufende Quartal nur noch sieben Millionen neue Nutzer als Zielgröße gesetzt hat, während Analysten 7,87 Millionen Neu-Abonnenten für Netflix erwarten. Daher ist Kundenbindung für Netflix aktuell oberstes Gebot.

So gestaltet sich das neue Feature

Netflix kündigte das neue Feature in einer veröffentlichten Pressemitteilung an und warb damit, dass der Nutzer "Jetzt - zum ersten Mal - […] sehen kann, was auf Netflix populär ist".

In dem Statement heißt es, dass neben der allgemeinen Top-10 Liste, welche sowohl Serien als auch Filme beinhaltet, auch Rankings der jeweiligen Kategorie zur Verfügung stehen.

"Diese neue Reihe - im individuellen Design - wird es Dir ermöglichen zu sehen, was auf Netflix in Deinem Land am populärsten ist", liest sich das Statement. Dieses Ranking solle zudem täglich auf einen neuen Stand gebracht werden, wobei die Reihenfolge davon abhängig sei, welche Serien und Filme für den individuellen Nutzer relevant seien.

"Serien und Filme, die es auf diese besondere Liste schaffen, werden zudem mit einem "Top 10" Abzeichen markiert, wo auch immer sie in Netflix auftauchen", erklärt das Unternehmen.

Bleibt abzuwarten, ob die Nutzer von der neuen Funktion überzeugt sind bzw. ob das Feature seinen für Netflix relevanten Zweck der Kundenbindung erfüllen wird.

Henry Ely / Redaktion finanzen.at