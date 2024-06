NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Disney bei einem Kursziel von 125 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Die US_Medienbranche sei im Umbruch, schrieb Analyst Michael Ng in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn um Inhalte, etwa im Streaming- oder Social-Media-Bereich, gebe es starken Konkurrenzkampf und technologische Hürden im Vertrieb. Er setzt daher auf Medienkonzerne mit "besonders tiefen Burggräben", deren Geschäft damit besser abschätzbar sei. Neben Disney empfiehlt Ogg auch Comcast und Fox zum Kauf. Skeptisch ist er für Paramount./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 21:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



