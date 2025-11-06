Neuronetics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Neuronetics hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,440 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 37,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

