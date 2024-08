Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Neutral" belassen. Über dem Konsens liegende Gewinne seien nach den Zahlen von Porsche und Audi bereits erwartet worden, schrieb Analyst George Galliers am Donnerstagmorgen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 12:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 101,45 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 40,96 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 524 290 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 gab die Aktie um 1,9 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen.

