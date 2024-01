Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Minus

Der Euro STOXX 50 setzt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 4 461,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,886 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 4 461,80 Punkte an der Kurstafel, nach 4 463,51 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 457,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 463,55 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 523,31 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 4 144,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 017,83 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 0,95 Prozent auf 35,56 EUR), UniCredit (+ 0,71 Prozent auf 25,97 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,37 Prozent auf 62,78 EUR), Ferrari (+ 0,35 Prozent auf 306,20 EUR) und SAP SE (+ 0,35 Prozent auf 137,56 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (-1,87 Prozent auf 15,24 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 22,25 EUR), adidas (-0,80 Prozent auf 172,10 EUR), Stellantis (-0,28 Prozent auf 20,39 EUR) und Siemens (-0,22 Prozent auf 160,14 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 457 983 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 344,044 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

