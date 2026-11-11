Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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11.11.2026 16:18:02
Never Paid Into Social Security? Here's How You Might Qualify for Benefits Regardless
Social Security is a lifeline for millions of older Americans today. And for many people, the path to being eligible for benefits involves working and paying into the system.
Social Security's primary source of revenue is payroll taxes. As such, to qualify for benefits in retirement, you need to pay taxes on a certain amount of wages to accumulate work credits.
Image source: Getty Images.
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