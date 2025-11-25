ABN AMRO Aktie
WKN DE: A0M1SD / ISIN: NL0000871150
|
25.11.2025 09:50:07
New ABN Amro chief to axe almost a fifth of staff
Marguerite Bérard plans to cut 5,200 full-time roles by 2028 as part of overhaul at Dutch lenderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
