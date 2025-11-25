ABN AMRO Aktie

ABN AMRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M1SD / ISIN: NL0000871150

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 09:50:07

New ABN Amro chief to axe almost a fifth of staff

Marguerite Bérard plans to cut 5,200 full-time roles by 2028 as part of overhaul at Dutch lenderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ABN AMRO Holding NVApplied shs For the offer by Barclaysmehr Nachrichten