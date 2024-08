New Concept Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

New Concept Energy hat am 14.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

New Concept Energy hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at