Alvopetro Aktie
WKN DE: A0ML3S / ISIN: CA34958M1023
|
04.12.2025 00:14:33
New Fortress Energy Stock Soared 11.3% Today -- Here's Why
Shares of New Fortress Energy (NASDAQ: NFE) rose on Wednesday, finishing up 11.3%. The jump came as the S&P 500 and Nasdaq Composite ticked up 0.3% and 0.1%, respectively.Puerto Rican officials, including the island's Energy Czar, told reporters that residents could expect lower energy prices once a deal with New Fortress Energy was finalized.A day after New Fortress received the Financial Oversight and Management Board's (FOMB) conditional blessing to supply Puerto Rico with liquified natural gas (LNG), officials from the governor's office expressed their support for the deal, calling it "a key step toward system stability."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alvopetro Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alvopetro Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.