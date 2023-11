New Work-Aktie steigt dennoch: Xing-Mutter hat im 3. Quartal unter dem Strich weniger verdient

Die Xing-Mutter New Work kämpft in einem schwierigen Marktumfeld weiter mit der mauen Nachfrage nach ihren Produkten.

Der Umsatz des dritten Quartals ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 3,8 Prozent auf knapp 76 Millionen Euro zurück, wie das SDAX -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das Pro-Forma-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg allerdings gegenüber dem Vorjahr leicht auf 28,1 Millionen Euro. Damit übertraf der Konzern die Markterwartungen, während der Umsatz enttäuschte.

Für Konzernchefin Petra von Strombeck waren die Kostensparmaßnahmen und der Einstellungsstopp der richtige Schritt: "Die Maßnahmen wirken und wir können deshalb die Pro-Forma-Ebitda-Guidance für das Geschäftsjahr 2023 von 92 bis 100 Millionen Euro bestätigen", schrieb sie in einem Brief an die Aktionäre. Unter dem Strich verdiente New Work 13,5 Millionen Euro nach 14,3 Millionen im Jahr zuvor.

Die Aktien von New Work haben am Donnerstag die Nerven von Anlegern nicht geschont. Zunächst war es nach der Zahlenvorlage am Morgen kräftig nach oben gegangen. Anleger nutzten dies aber schnell zum Ausstieg aus einer Aktie, die 2023 bislang einer der schlechtesten SDAX-Werte ist. Mehr als die Hälfte wurde in diesem Jahr schon eingebüßt. Später beruhigte sich die Lage. Die New Work-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,5 Prozent auf 74,60 Euro.

Das Mutterunternehmen des Karrierenetzwerks Xing kämpft in einem schwierigen Marktumfeld weiter mit der mauen Nachfrage nach seinen Produkten. Gründe sind unter anderem die gegenwärtige Situation am Arbeitsmarkt und eine gedämpfte Nachfrage nach Lösungen zur Personalrekrutierung. Im dritten Quartal übertraf New Work zwar die Markterwartungen beim Gewinn, der Umsatz enttäuschte jedoch.

