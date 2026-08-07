News B legte Quartalsergebnis vor

News B äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte News B ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte News B ein EPS von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 8,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at