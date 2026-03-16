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16.03.2026 06:31:29
Nexmetals Mining legte Quartalsergebnis vor
Nexmetals Mining hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -1,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,860 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,000 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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