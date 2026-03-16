Nexmetals Mining legte Quartalsergebnis vor

Nexmetals Mining hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -1,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,860 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,000 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at