Nexmetals Mining präsentierte Quartalsergebnisse

Nexmetals Mining hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,33 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at