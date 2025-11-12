NEXON: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NEXON lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NEXON 118,72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 135,59 Milliarden JPY umgesetzt worden.

