HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
|
09.06.2026 14:00:00
Nextcloud Hub 26 Spring: Euro-Office fordert Collabora heraus
Nextcloud erweitert seine Kollaborationsplattform: Euro-Office als MS-Office-Alternative, neue Governance-Funktionen für Behörden und ein deutlich mehr KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!