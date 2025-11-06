|
06.11.2025 06:31:29
NextEra Energy Partners LP Partnership Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
NextEra Energy Partners LP Partnership Units hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,63 Prozent auf 313,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 315,0 Millionen USD gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
