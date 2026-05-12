|
12.05.2026 22:44:13
Nextpower Inc. Q4 Profit Declines
(RTTNews) - Nextpower Inc. (NXT) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $150.603 million, or $0.97 per share. This compares with $157.814 million, or $1.05 per share, last year.
Excluding items, Nextpower Inc. reported adjusted earnings of $162 million or $1.05 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.7% to $880.517 million from $924.342 million last year.
Nextpower Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $150.603 Mln. vs. $157.814 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $1.05 last year. -Revenue: $880.517 Mln vs. $924.342 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch im Minus, die anfänglichen Gewinne sind dahin. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.