|
12.03.2026 06:31:29
NEXUS präsentierte Quartalsergebnisse
NEXUS hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,610 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 79,0 Millionen EUR gegenüber 70,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 EUR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 288,65 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 261,46 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,86 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 298,00 Millionen EUR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.