NEXUS präsentierte Quartalsergebnisse

NEXUS hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,610 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 79,0 Millionen EUR gegenüber 70,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 288,65 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 261,46 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,86 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 298,00 Millionen EUR gelegen.

