NH Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NH Foods präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 47,10 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NH Foods im vergangenen Quartal 368,46 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NH Foods 345,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at