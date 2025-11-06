|
06.11.2025 06:31:29
NH Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NH Foods hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat NH Foods mit einem Umsatz von insgesamt 2,50 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
