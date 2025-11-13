NHK Spring: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NHK Spring hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NHK Spring 30,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 193,98 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 197,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at