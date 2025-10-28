General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
28.10.2025 12:48:53
NHTSA Begins Probe Into 286,000 GM Trucks And SUVs Over Engine Failure Issue
This article NHTSA Begins Probe Into 286,000 GM Trucks And SUVs Over Engine Failure Issue originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Motorsmehr Nachrichten
|
23.10.25
|S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.25
|Fehlende Impulse in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels wenig bewegt (finanzen.at)
|
21.10.25
|General Motors-Aktie höher: Jahresziele angehoben (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
21.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
21.10.25
|ROUNDUP: General Motors sieht im Tagesgeschäft Besserung - Aktie springt hoch (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Börse New York: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.10.25
|GM shares rally 15% as carmaker lifts profit guidance on lower tariff exposure (Financial Times)
Analysen zu General Motorsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Motors
|59,44
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.