|
05.08.2026 06:31:29
NICHIDAI präsentierte Quartalsergebnisse
NICHIDAI veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 1,46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIDAI noch ein Gewinn pro Aktie von -9,070 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,17 Prozent zurück. Hier wurden 2,82 Milliarden JPY gegenüber 2,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!