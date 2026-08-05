NICHIDAI präsentierte Quartalsergebnisse

NICHIDAI veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIDAI noch ein Gewinn pro Aktie von -9,070 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,17 Prozent zurück. Hier wurden 2,82 Milliarden JPY gegenüber 2,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at