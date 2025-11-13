|
NICHIREKI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NICHIREKI lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 35,57 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIREKI noch ein Gewinn pro Aktie von 28,41 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NICHIREKI einen Umsatz von 18,49 Milliarden JPY eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
