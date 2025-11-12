NICHIRIN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NICHIRIN hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 83,26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIRIN noch ein Gewinn pro Aktie von 33,14 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NICHIRIN mit einem Umsatz von insgesamt 18,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at