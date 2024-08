Nicht nur NVIDIA - Das sind die Top-Rebound-Aktien laut BofA-Analyst

• Experten rechnen mit Erholung des Chipsektors• NVIDIA soll besonders profitieren• KI-Einführung noch in Anfangsphase

Nachdem er zuletzt mit Herausforderungen konfrontiert war, rechnen Experten nun mit einem potenziellen Aufschwung des Chipsektors. Dabei stünden insbesondere Unternehmen wie NVIDIA, die den Halbleitermarkt dominieren, vor einer deutlichen Erholung, erklärt in diesem Zusammenhang Vivek Arya, Bank of America-Analyst. In einem Bericht prognostiziert er, dass einige Chip-Unternehmen nach saisonalen Schwächen wieder auf Wachstumskurs gehen könnten. Insbesondere NVIDIA, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Grafikprozessoren und KI-Chips, hebt er dabei als potenziellen Gewinner der aktuellen KI- und Chipnachfrage hervor. Laut Arya seien Schwankungen in der Halbleiterbranche keine Seltenheit. Tatsächlich würde sich nun aber ein Wendepunkt andeuten, während das vierte Quartal für Chip-Unternehmen eigentlich traditionell schwächer ausfalle, so der BofA-Analyst. Besonders die Nachfrage nach KI-gesteuerten Technologien und Rechenzentren bleibe hoch, und NVIDIA sei durch seine marktführenden Produkte in einer starken Position, diese Bedürfnisse zu bedienen, erklärt er im Rahmen seines Berichts weiter. Laut Arya hätten die Aktien von Arm Holdings, Micron Technology und ON Semiconductor ebenfalls gute Chancen, im Falle eines "Wiederauflebensszenarios und einer möglicher Rally mit hohem Beta", herausragende Positionen einnehmen zu können.

Bedenken seien verständlich aber nicht angebracht

Berichten von MorningStar zufolge scheinen einige Investoren besorgt darüber zu sein, ob Künstliche Intelligenz tatsächlich die notwendige Rendite auf die hohen Investitionen bringen wird. Arya erklärt in seinem Bericht, dass diese Bedenken zwar "berechtigt, allerdings verfrüht und ohne schlüssiges Ergebnis" seien. Denn: Die Ausgaben für KI seien "ebenso defensiv (Schutz der Dominanz in den Bereichen Suche, soziale Netzwerke oder E-Commerce) wie offensiv (neue Einnahmequellen)", schreibt er. Laut Arya stecke die Einführung von KI - insbesondere auf staatlicher Ebene - noch in den Kinderschuhen und NVIDIAs neuer Blackwell-Chip, der "am besten für KI geeignet sei", sei noch nicht auf dem Markt erhältlich. "Mit anderen Worten: Es ist vergeblich, darauf zu warten, dass große Cloud-Anbieter ihre niedrige KI-Rendite eingestehen", schreibt der BofA-Analyst in diesem Zusammenhang. Dennoch gesteht er ein, dass Halbleiteraktien, die Cloud-Trends ausgesetzt seien, "oft überfüllt und volatil werden können". Die Geschäftsdynamik sei jedoch in anderen Bereichen des Halbleitersektors undurchsichtiger, so Arya.

