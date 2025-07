Börse New York in Grün: NASDAQ 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,25 Prozent höher bei 23 219,86 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,287 Prozent höher bei 23 228,79 Punkten, nach 23 162,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 23 268,49 Punkte, das Tagestief hingegen 23 150,27 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,410 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 24.06.2025, mit 22 190,52 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2025, den Wert von 19 214,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 032,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,70 Prozent aufwärts. Bei 23 268,49 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit T-Mobile US (+ 5,80 Prozent auf 247,50 USD), O Reilly Automotive (+ 2,87 Prozent auf 98,16 USD), Baker Hughes (+ 2,33 Prozent auf 45,72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,19 Prozent auf 162,12 USD) und CoStar Group (+ 2,15 Prozent auf 92,96 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-8,20 Prozent auf 305,30 USD), ON Semiconductor (-7,00 Prozent auf 55,44 USD), Honeywell (-6,18 Prozent auf 224,48 USD), Charter A (-4,55 Prozent auf 380,00 USD) und Intel (-3,66 Prozent auf 22,63 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 39 176 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,542 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die JDcom-Aktie weist mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at