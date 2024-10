Niederlande holen Bürger aus dem Libanon

DEN HAAG (dpa-AFX) - Auch die Niederlande wollen ihre Bürger aus dem Libanon herausholen. Der Konflikt zwischen Israel und Libanon sei weiter eskaliert und die Lage durch Kämpfe von Bodentruppen noch unsicherer geworden, teilte das Außenministerium in Den Haag mit. In den nächsten Tagen werde militärischer Lufttransport zur Verfügung gestellt. Niederländer sollen sich bei ihrer Botschaft in Beirut für den Transport registrieren lassen. In den vergangenen Tagen hatte das Ministerium die Niederländer im Libanon bereits dazu aufgerufen, das Land zu verlassen. Wie viele sich noch im Land befinden, ist unbekannt./ab/DP/ngu