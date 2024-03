Niederlande und Flandern eröffnen als Gastland in Leipzig

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Niederlande und die belgische Region Flandern sind als Gastland in die Leipziger Buchmesse gestartet. Bis Sonntag wollen sie dabei unter dem Motto "Alles außer flach" den niederländischen Sprachraum in den Mittelpunkt rücken. "Das gibt uns die Möglichkeit, die Kräfte zu vereinen und zu zeigen, wie unsere literarische Landschaft strukturiert ist und was sie alles zu bieten hat", sagte die niederländische Kulturstaatssekretärin Fleur Gräper-van Koolwijk am Donnerstag in Leipzig.

Geplant sind Auftritte von rund 40 Autorinnen und Autoren. In den Niederlanden gibt es den Angaben zufolge rund 4000 Verlage. Im Jahr 2022 erschienen rund 11 400 neue Bücher, etwa 6700 davon als literarische Werke. 120 Bücher wurden ins Deutsche übersetzt. Die etwa 17 600 niederländischen Autorinnen und Autoren schrieben im Jahr 2022 rund 7300 neue Bücher, darunter etwa 4400 literarische Neuerscheinungen.

Die Leipziger Buchmesse - nach Frankfurt die wichtigste deutsche Literaturschau - läuft bis Sonntag. 2085 Aussteller aus 40 Ländern präsentieren ihre Bücher und Neuerscheinungen./DP/jha/