NIHON DENGI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIHON DENGI hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 127,86 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIHON DENGI 67,80 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat NIHON DENGI mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at