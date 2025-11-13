NIHON PLAST öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIHON PLAST gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at