NIHON PLAST präsentierte Quartalsergebnisse

NIHON PLAST lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 24,87 JPY. Im letzten Jahr hatte NIHON PLAST einen Gewinn von -64,640 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat NIHON PLAST 30,28 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30,52 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 106,22 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,97 JPY je Aktie erzielt worden.

NIHON PLAST hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 114,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 120,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at