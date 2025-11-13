Nihon Tokushu Toryo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nihon Tokushu Toryo veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Tokushu Toryo ein EPS von 45,97 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,46 Prozent zurück. Hier wurden 15,16 Milliarden JPY gegenüber 16,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at