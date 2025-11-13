NIHON TRIM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIHON TRIM hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 93,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIHON TRIM 96,22 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat NIHON TRIM mit einem Umsatz von insgesamt 6,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at