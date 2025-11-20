NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
20.11.2025 11:02:00
Nike’s fallen on tough times. Now the stock has hit a death cross.
Nike’s stock has entered a pessimistic technical formation called a “death cross,” a sign of the tough times the sneaker maker has encountered.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!