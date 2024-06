Nikkei 225-Papier Daikin Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Daikin Industries-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2024 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Daikin Industries am 27.06.2024 eine Dividende in Höhe von 250,00 JPY beschlossen. Damit wurde die Daikin Industries-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4,17 Prozent erhöht. Daikin Industries zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 76,08 Mrd. JPY. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 23,78 Prozent zugenommen.

Daikin Industries-Ausschüttungsrendite

Zum TSE-Schluss notierte die Daikin Industries-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 22 355,00 JPY. Der Daikin Industries-Titel wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Daikin Industries-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Daikin Industries-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Das Daikin Industries-Papier verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1,21 Prozent. Die Dividendenrendite von Daikin Industries zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 1,01 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Daikin Industries-Kurs via TSE 23,15 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -23,15 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Daikin Industries

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 301,33 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,35 Prozent anziehen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Daikin Industries

Daikin Industries ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 6,723 Bio. JPY. Das KGV von Daikin Industries beläuft sich aktuell auf 23,17. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Daikin Industries einen Umsatz von 4,395 Bio.JPY sowie ein EPS von 889,21 JPY.

Redaktion finanzen.at